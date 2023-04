30-Jähriger fährt in Horgau unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Bei einer Verkehrskontrolle in Horgau räumt der Fahrer ein, keinen Führerschein zu besitzen. Da ihm dieser wegen Drogenkonsum entzogen wurde, ergreift die Polizei weitere Maßnahmen.

Diese Kontrolle der Polizei in Horgau kommt einem 30-Jähriger teuer zu stehen. Der Opel-Fahrer wurde am Mittwoch gegen 22 Uhr von einer Streife auf der Augsburger Straße in Horgau angehalten. Zwar räumte er sofort ein, dass er keinen Führerschein besitzen würde, doch dies war noch längst nicht alles.

Wie der 30-Jährige laut Polizei zugab, war ihm die Fahrerlaubnis wegen seines Drogenkonsums entzogen worden. Die Beamten führten daraufhin im Rahmen der weiteren Kontrolle einen entsprechenden Test durch, der positiv ausfiel. Daher wurde zunächst eine Blutentnahme angeordnet.

Nachdem auch die Fahrzeugschlüssel sichergestellt wurden, durchsuchte die Polizei seine Wohnung und entdeckte weitere Betäubungsmittel. Den 30-Jährigen erwarten nun gleich mehrere Anzeigen. (thia)