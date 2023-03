Auto schleudert in Linkskurve gegen Leitplanke

Auf der Straße in Richtung Horgau Bahnhof gerät eine Autofahrerin auf die Gegenfahrbahn. Es kommt zum Unfall.

Es geschah in einer Linkskurve auf der Kreisstraße in Richtung Horgau Bahnhof: Am Freitag, 24. März, gegen 12.35 Uhr, war eine 37-jährige Autofahrerin anscheinend zu schnell auf der Straße unterwegs, auf die sie zuvor von Richtung Nordosten eingefahren war. In der Linkskurve verlor die Frau vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, so die Polizei, die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte dort gegen die linke Leitplanke, bevor sie am rechten Fahrbahnrand zum Stehen kam. Beim Zusammenstoß entstand an dem Wagen der Frau ein Totalschaden in geschätzter Höhe von 3000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden. Außerdem entstand an der Leitplanke ein geschätzter Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Die Autofahrerin blieb unverletzt. (jah)

