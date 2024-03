Autofahrerin stößt mit Wagen einer Fahrschule zusammen

Eine 17-jährige Fahrschülerin gerät bei einer Übungsfahrt in einen Unfall. Dieser geht jedoch glimpflich aus.

Bei Horgau hat sich am Mittwoch ein Unfall mit einem Auto einer Fahrschule ereignet. Wie die Polizei mitteilt, war eine 17-jährige Fahrschülerin gegen 17.30 Uhr zusammen mit ihrem Lehrer die Staatsstraße von Biburg Richtung Horgau unterwegs. An der Kreuzung vor Horgau wollte die junge Frau nach rechts in Richtung Horgau-Bahnhof abbiegen, musste jedoch zuvor verkehrsbedingt halten. Eine 39-jährige Autofahrerin erkannte dies zu spät und fuhr dem Wagen der Fahrschule leicht ins Heck. Der Gesamtschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. (kar)