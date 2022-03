"Die fetten Jahre sind vorbei" – Horgau legt Haushaltsplan vor

Plus Weniger Einnahmen und trotzdem eine Reihe von Aufgaben - die finanzielle Situation der Gemeinde Horgau spitzt sich zu. Wie der Gemeinderat darauf reagiert.

"Die fetten Jahre sind vorbei. Wir müssen gründliche Überlegungen anstreben, welche Projekte verwirklicht werden können und welche verschoben werden müssen", sagt Bürgermeister Thomas Hafner. Denn die Finanzlage in Horgau ist angespannt, wie bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats klar wurde. Ausgaben müssen über Kredite finanziert werden. Das wird auch in den nächsten Jahren der Fall sein, wenn die gewünschten Ziele erreicht werden sollen.