Horgau

vor 17 Min.

Die Gebühren für den Kindergarten in Horgau werden angehoben

Plus Eltern müssen für die Betreuung ihrer Kinder im Sankt Simpert Kindergarten bald mehr bezahlen. Diese Entscheidung war eine von mehreren in den vergangenen Sitzung des Gemeinderats.

Von Michaela Krämer

Die Elternbeiträge für den Kindergarten Sankt Simpert in Horgau werden ab September um 9,5 Prozent erhöht. Das Kita-Zentrum Sankt Simpert in Augsburg, das für die Verwaltung der Kindertageseinrichtungen in der Diözese zuständig ist, hält diese Erhöhung für notwendig, wie aus dem Schreiben an die Gemeinde Horgau hervorging.

Darin hieß es: "Kosten für qualifizierte Fachkräfte sowie für Strom- und Gas, Bedarf an längeren Öffnungszeiten der Einrichtungen, steigende Tariferhöhungen bei pädagogischem und nicht pädagogischem Personal, Dienstleistungs- und Verwaltungskosten treffen alle Einrichtungen.“

