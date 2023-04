Dieb stiehlt vor Ostern 17 Packungen Schokolade

Ein Ladendieb stiehlt am Gründonnerstag viele Packungen Schokolade. Weit kommt er aber nicht.

Am Gründonnerstag versuchte ein Mann gegen 14. 30 Uhr in einem Supermarkt in Horgau 17 Packungen Schokolade zu stehlen. Laut Polizeibericht bat die Kassiererin den Mann, seinen Rucksack zu öffnen. Daraufhin rannte er davon. Die Kassiererin konnte ihm gerade noch den Rucksack entreißen, der 17 größere Packungen Schokolade im Gesamtwert von 64 Euro enthielt.

Der Täter konnte trotz Fahndung nicht mehr angetroffen werden, heißt es im Polizeibericht. Der Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 20 Jahre alt, 180 cm groß, kräftig mit Oberlippenbart, vermutlich osteuropäische Herkunft. Die Polizei Zusmarshausen um Hinweise unter Telefon 08291 /18900. (dav)

Lesen Sie dazu auch