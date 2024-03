Hoher Schaden: Mann fährt in Horgau gegen geparkten Anhänger

Ein Mann fährt mit seinem Auto gegen einen Anhänger. Dadurch entsteht ein Schaden in Höhe von etwa 10.500 Euro.

Einen kleinen Unfall mit hohem Sachschaden hat ein Mann in Horgau am Montagnachmittag verursacht. Laut Polizeibericht fuhr der 82-Jährige mit seinem Auto in der Greuter Straße gegen einen Anhänger, der ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt war. Dadurch kam es zu einem Schaden in Höhe von 10.500 Euro. (jlü)