Horgau treibt den Glasfaserausbau voran

Plus Im gesamten Gemeindegebiet soll es ein Glasfasernetz geben. Bis das schnelle Internet kommt, wird es aber noch etwas dauern. Und einen Wermutstropfen gibt es auch.

Noch dauert es, bis die Gemeinde Horgau auf ein ganzheitliches Glasfasernetz zurückgreifen kann. Doch das soll sich ändern. Nach den ausführlichen Informationen von Thilo Kurtz, Technikmanager der Deutschen Telekom, soll bis 2028 vom Unternehmen im Gebiet Horgau ein FTTH-Netz (Fibre To The Home – Glasfaser bis ins Haus) für noch rund 500 Haushalte eigenwirtschaftlich ausgebaut werden.