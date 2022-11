Horgau will selbst entscheiden, wo Windräder gebaut werden

Plus Die Gemeinde will jetzt Flächen für Windräder festlegen und andere Bereiche ausschließen. Der Rat hat sich außerdem mit der Mittagsbetreuung befasst.

Am Thema Windkraft kommen Städte und Gemeinden nicht vorbei. Um die Windenergie deutlich auszubauen, sollen Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigt und notwendige Flächen bereitgestellt werden. Die Bundesregierung will die Flächen ausweiten. Ein Gesetz soll die Flächenbereitstellung regeln. Die Gemeinde Horgau ist dafür, dass Windräder gebaut werden, aber dagegen, dass sie willkürlich errichtet werden.