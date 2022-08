Radfahrerin stürzt bei Horgau und wird in Augsburger Uniklinik gebracht

Eine Radfahrerin verliert bei Horgau die Kontrolle über ihr Rad und stürzt. Der Notarzt bringt sie vorsorglich in die Uniklinik nach Augsburg.

Auf dem Radweg an der Staatsstraße 2510 verlor eine Radfahrerin am Samstag die Kontrolle. Bei Horgau stürzte die 59-Jährige gegen 10 Uhr vormittags, als sie während der Fahrt aus ihrer Wasserflasche trinken wollte.

Dadurch verlor die Radlerin jedoch das Gleichgewicht und stürzte. Doch die Radfahrerin hatte Glück im Unglück, denn sie stürzte der Polizei zufolge lediglich in den Grünstreifen neben dem Radweg. Trotzdem erlitt sie Schürfwunden im Gesicht, weshalb der Notarzt die 59-Jährige vorsorglich in die Augsburger Uniklinik brachte. Am Fahrrad entstand kein Schaden. (mom)