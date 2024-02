Unbekannte randalieren bei Einrichtungshaus in Horgau

Erheblicher Sachschaden vor einem Einrichtungshaus in Horgau zu verzeichnen. Wer steckt dahinter?

Die Polizei berichtet von Vandalismus vor einem Einrichtungshaus in Horgau. Dort sollen Unbekannte am Sonntagabend mehrere Gegenstände beschädigt haben. Die Polizei geht davon aus, dass sich die Tat gegen 21.20 Uhr ereignete. Zu dieser Zeit bellte nämlich der Hund der Geschädigten einige Zeit lang. Dem Bellen maß die Besitzerin des Hundes zunächst keine Bedeutung zu. Nun ist aber wohl klar, weshalb der Hund bellte. Am nächsten Tag bemerkte sie, dass ein Pflanzengefäß, eine Holzbank und ein Sonnenschirm, welche sich vor dem Geschäft befanden, erheblich beschädigt wurden.

Die Polizei geht davon aus, dass der Schaden bei rund 2500 Euro liegt. Zeugen zum Vorfall bzw. zu evtl. im Zusammenhang stehenden verdächtigen Wahrnehmungen mögen sich bitte bei der Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291-18900 melden. (kinp)