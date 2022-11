Unbekannter bricht mehrere Autos in Horgau auf

Ein bislang Unbekannter hat offenbar mehere Autos im Gemeindegebiet Horgau aufgebrochen und Wertgegenstände gestohlen. Die Polizei ermittelt.

Mehrere Autos sind im Horgauer Gemeindegebiet aufgebrochen worden. Die Polizei geht davon aus, dass ein Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf Diebestour war. Zunächst wurde die Fensterscheibe eines blauen Hyundais in der Horgauer Hauptstraße eingeschlagen. Der Unbekannte klaute laut Polizei einen Geldbeutel aus dem versperrten Wagen in dem etwa 100 Euro waren.

Der vermutlich gleiche Täter versuchte in der gleichen Nacht aus weiteren drei versperrten Fahrzeugen, einem Wohnmobil der Marke Mercedes/Hymer, einem weißen Fiat Punto sowie einem weißen Mercedes/Citan, die allesamt an der Hauptstraße in Horgau abgestellt waren die Türen zu öffnen, was jedoch misslang.

Polizei warnt: Keine sichtbaren Gegenstände im Auto lassen

Im Ortsteil Auerbach durchsuchte der Täter vermutlich in derselben Nacht einen unversperrten im Wiegenfeld abgestellten Transporter der Marke Ford. Hierbei entwendete er eine Geldbörse samt Inhalt. Die Höhe des Diebstahlsschaden steht momentan noch nicht fest, teilt die Polizei mit. Sie weist darauf hin, dass möglichst keine sichtbaren Gegenstände in Autos zurückgelassen werden sollten. (kinp)