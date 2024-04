Gefühle der Gersthofer haben am Ende die Entscheidung gebracht

Monatelang erhitzten sich die Gersthoferinnen und Gersthofer die Gemüter, ob die Bahnhofstraße auf 80 Metern für den Verkehr gesperrt werden soll. Das ist nun entschieden.

Es steht jetzt fest: Eine Mehrheit der Gersthoferinnen und Gersthofer, die sich am Bürger- und Ratsentscheid über die Sperrung der Bahnhofstraße beteiligt haben, wollen, dass es so bleibt wie bisher. Das bringt die Pläne des „Grünen Herzens“ Gersthofens gehörig ins Schleudern. Denn dank der Sperrung hätten Rathausplatz und das „Loch“ zu einem großzügigen Stadtpark verbunden werden sollen. Wohl in jeder Stadt wären die Bürgerinnen und Bürger froh, wenn der Verkehr aus dem Zentrum entfernt wird. In Gersthofen sehen diese es offenbar anders. Dabei ist zu bedenken, dass die wenigsten der Wahlberechtigten an der Bahnhofstraße wohnen oder in den laut Bürgerinitiative vom Schleichverkehr bedrohten anliegenden Wohngebieten.

Fachleute konnten nicht überzeugen

Vor allem auf Seiten der Bürgerinitiative wurde mit Emotionen gearbeitet. „Ich glaube nicht, was der Verkehrsplaner sagt“, war oft zu hören. Die Aussagen der von der Stadt für teures Geld engagierten renommierten Fachleute spielten angesichts des eigenen Empfindens keine Rolle. Das Recht, einen Bürgerentscheid zu erwirken, ist eines der höchsten Güter unserer Demokratie und wurde auch mühsam gegen den Willen mancher Politiker erkämpft. Aber manchmal ist „Volkes Stimmung“ nicht unbedingt gut für die Bürgerinnen und Bürger.

