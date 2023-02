Vorsorge treffen für einen Blackout mit ruhiger Hand und Augenmaß

Plus Gemeinden sollen Krisenpläne für einen Blackout vorbereiten. Gut so, denn im Notfall muss es schnell gehen. Auch zu Hause ist es sinnvoll, für ein paar Tage vorzusorgen.

Dass sich die Kommunen im Landkreis Augsburg Gedanken machen, wie die lebenswichtige Infrastruktur im Falle einer Krise aufrechterhalten werden kann, ist sinnvoll und nötig. Denn im Notfall muss schnell gehandelt werden, und dann ist es unerlässlich, dass jeder weiß, was er zu tun hat. Für die Gemeindeoberhäupter war es bei der Bürgermeisterdienstbesprechung zwar sichtlich belastend, die ohnehin knappen Ressourcen in der Verwaltung und in der Gemeindekasse für die Vorbereitung auf einen Krisenfall zu verwenden, der vermutlich – und hoffentlich – niemals eintritt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen