Matze Knop beweist großen "Mut zur Lücke"

Er gehört zu den beliebtesten Comedians in Deutschland. Nun setzt Matze Knop seine wegen Corona unterbrochene Tour fort und kommt in die Stadthalle Neusäß.

Zu den bekanntesten Comedians in Deutschland gehört seit Jahren Matze Knop. Immer nimmt der bei seinen Auftritten menschliche Unzulänglichkeiten auf die Schippe - und spart sich selbst nicht aus. Am Freitag, 24. Februar, ab 20 Uhr ist Knop mit seinem Programm "Mut zur Lücke" zu Gast in der Stadthalle Gersthofen. Die Veranstaltung ist mein Kulturtipp für diese Woche.

Matze Knop selbst hat durch den großzügig bemessenen Raum zwischen seinen Schneidezähnen zahllose Vorteile im Leben. So kann er zum Beispiel einen ganzen Hamburger mit nur einem Bissen verputzen, ohne den Mund dabei zu öffnen. Und er kann durch seine Lücke, nicht wie andere nur pfeifen und flöten, sondern auch Posaune spielen.

Peinlichkeiten von Promis und Politikern

In seinem neuen Programm nimmt er die Absurditäten des Alltags, die Tücken der Technik und die Peinlichkeiten von Promis und Politikern scharfsinnig auf die Schippe. Dabei dürfen auch seine Kult-Parodien nicht fehlen. Fußballstar Christiano Ronaldo, Bundestrainer Jogi Löw, der Kult-Kloppo, Dieter Bohlen und viele weitere prominente Persönlichkeiten werden mit dabei sein. Und auch für die Live-Show gilt für Matze: Mut zur Lücke! Wer eine minutiös durchgeplante Show erwartet, liegt hier falsch. Den Zuschauer erwarten Improvisation und viele Überraschungen während der Show. Ich wünsche viel Vergnügen!