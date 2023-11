Kutzenhausen

vor 49 Min.

Kutzenhausen will keinen Gleisausbau auf seinem Gemeindegrund

Plus Die violette und die blau-grüne Trasse lehnt der Gemeinderat deshalb ab. Es geht auch ums Geld bei der Vergrößerung der Bahnunterführungen.

Von Ruth Seyboth-Kurth Artikel anhören Shape

Eine weitere Gemeinde hat sich zum Ausbau der Bahnstrecke Ulm-Augsburg zu Wort gemeldet. Kutzenhausen lehnt einen vierspurigen Ausbau auf seinem Gemeindegebiet ab. Zwei der vorgeschlagenen Streckenverläufe für den zukünftigen Schnellbahn- und Güterverkehr tangieren das Gemeindegebiet von Kutzenhausen. Die violette Trasse würde nördlich an Rommelsried vorbei durch Tunnel und über Brücken führen, die blau-grüne in gerader Linie im Norden an Maingründel vorbeilaufen, wo sie kurz vor dem Bahnhof Kutzenhausen neben dem alten Gleisbett einbiegen würde.

„Beide Varianten sprechen gegen eine Bündelung der Verkehrswege“, betonte Bürgermeister Andreas Weißenbrunner nach der jüngsten Gemeinderatssitzung. Deshalb lehne man die vorgeschlagene Planung beider Verläufe ab. Die violette Variante wäre der größere Eingriff in die Natur, erklärte Weißenbrunner, da sie eine Schneise in eine bislang unberührte Landschaft schlagen und Wildtierkorridore durchschneiden würde. Aber auch die blau-grüne Trasse schaffe weitere Verkehrswege, was nicht erwünscht sei, und zwar mit einem neuen ICE-Gleisbett zwischen Kutzenhausen und Mödishofen und einem breiten vierspurigen Ausbau auf Höhe des Bahnhofs Kutzenhausen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen