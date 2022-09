Unfall in Kutzenhausen: Autofahrer übersieht Blinkzeichen

Ein Autofahrer in Kutzenhausen hat das Blinkzeichen eines vorne fahrenden Pkws übersehen. Das hat teure Folgen.

Zum Zusammenstoß zweier Autos sei es am Samstag laut Polizei in Kutzenhausen gekommen. Ein 47-Jähriger befuhr mit seinem Auto die Augsburger Straße. Da er in ein Grundstück nach links abbiegen wollte, verringerte er seine Geschwindigkeit. Der hinter ihm fahrende 20-Jährige erkannte wohl das Blinksignal des voran fahrenden Autos nicht und überholte. Hierbei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der entstandene Blechschaden beläuft sich auf circa 4000 Euro. (lig)