Von Nistkästen, der Fichte und dem dunklen Wald: Erlebnisse im Naturpark

Der Naturpark-Verein bietet im November abwechslungsreiche Veranstaltungen an. Unter anderem können Familien Nistkästen bauen.

Freitag, 4. November, 10 Uhr: Nistkastenbau als Familienaktion: Vielen Waldvogelarten im Naturpark kann mit einem Nistkasten die Suche nach einem Brutplatz erleichtert werden. Welche Vogelarten hierin brüten, erzählt während dem Bau Rangerin Carolin Rolle. Nach einem kleinen Fußmarsch werden die Nistkästen im Wald aufgehängt und beobachtet, welcher Vogel sich einnisten wird. Treffpunkt: Walkertshofen (wird bei Anmeldung bekannt gegeben). Die Teilnahme ist kostenlos (evtl. Materialkosten werden mitgeteilt). Anmeldung: Naturpark Augsburg – Westliche Wälder e. V., Tel. 0151/65165614, rolle@naturpark-augsburg.de.

Sonntag, 6. November, 10 Uhr: Vom Truppenübungsplatz zum Naturjuwel – die Geschichte der Deuringer Heide. Anhand der Spuren aus vergangenen Zeiten, die noch heute erkennbar sind, wird die Geschichte der Deuringer Heide erlebbar. Zwischen Panzerplatten und alten Huteeichen stellt die Deuringer Heide heute einen wertvollen Lebensraum für viele seltene Arten dar, die es zu erkunden lohnt. Treffpunkt: Fitnessinsel Deuringer Heide, Deuringen/Stadtbergen. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung: Naturpark Augsburg – Westliche Wälder e. V., Tel. 0151/70037353, voelkel@naturpark-augsburg.de.

Die Fichte hat ein Imageproblem

Samstag, 12. November, 15 Uhr: "Guten Tag, Frau Fichte, da bring ich dir die Gichte." Der bedeutendste Nadelbaum Deutschlands hat – dank zahlreicher düsterer Monokulturpflanzungen – ein echtes Imageproblem. Dabei wurde die Fichte früher von unseren Vorfahren hoch verehrt und geschätzt. Bei einem Waldspaziergang in der Dämmerung wird mehr über die Herkunft der Fichte erfahren, den alten Geschichten aus dem Volksglauben gelauscht und die Bedeutung der Fichte in der Volksheilkunde beleuchtet. Treffpunkt: Naturpark-Häusle Oberschönenfeld (am Spielplatz). Kosten: 10 Euro pro Person, 15 Euro pro Familie. Anmeldung: Naturpark Augsburg – Westliche Wälder e. V., Tel. 08238/3001-32, anmeldung@naturpark-augsburg.de.

Samstag, 19. November, 16 Uhr: Licht im Dunkel des Waldes: Im November, wenn sich die Natur zurückzieht, wird bei Kerzenschein die Stunde zwischen Tag und Nacht im Wald erlebt. Mit Stefanie Rieger können sich die Teilnehmer verzaubern lassen von der Ruhe und Zartheit der Natur. Treffpunkt: Naturpark-Häusle Oberschönenfeld (am Spielplatz). Kosten: 15 Euro pro Familie. Anmeldung: Naturpark Augsburg – Westliche Wälder e. V., Tel. 08238/3001-32, anmeldung@naturpark-augsburg.de. Eine Anmeldung ist für alle Veranstaltungen erforderlich. (AZ)