Bürgerinitiativen fordern Stopp von Bahnplanungen für Ulm–Augsburg

Trassen-Gegner halten die Vorgaben für Milliardenprojekt Ulm–Augsburg für überholt und die jetzigen Pläne für Verschwendung.

Einen umgehenden Stopp der jetzigen Planungen für den Ausbau der Bahnstrecke Ulm– Augsburg fordern die im Netzwerk Bischt zusammengeschlossenen Bürgerinitiativen entlang der möglichen Trassen. Der Bund müsse die aktuellen Planungen umgehend aussetzen, bis die Überprüfung und Anpassung der veralteten Projektvorgaben einen – so wörtlich – "menschenverträglichen und gleichzeitig wirtschaftlichen Ausbau der Bestandsstrecke statt Neubau zulässt".

Das sagt das Positionspapier der Bischt

So steht es im neuen Positionspapier der Bischt (Bürgerinitiativen Schwabentrasse). Es trägt den Titel "Bahnprojekt Ulm–Augsburg: Ja, aber …" Darin wird der Bahn vorgeworfen, "stur an Projektvorgaben festzuhalten, die längst überholt sind, intakte Natur zerstören, Milliarden fressen und frühestens in 20 Jahren einen Beitrag zum Klimaschutz leisten werden."

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Aus dem neuen Positionspapier werde ersichtlich, dass die Bürgerinitiativen keine Bahngegner per se sind. Vielmehr kämpften die Gruppierungen "gemeinsam für den sinnvollen Einsatz von Steuergeldern und Ressourcen für einen Bestandsstreckenausbau mit Verstand, der wesentlich schneller und gleichzeitig bedarfsgerecht sowie umweltverträglich Nutzen für die Region bringen würde", wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Der Zeitplan der Bahn sieht anders aus: Inzwischen sind etwa 160 Ingenieure mit der Planung der Strecke beschäftigt. Bis Ende 2024 wollen sie die beste Bahntrasse zwischen Ulm und Augsburg gefunden haben. Dann entschiedet der Bundestag.

Der Bund will 26 Minuten Fahrtzeit zwischen Ulm und Augsburg

Herbert König aus Schmiechen, Diplom-Ökonom, Verkehrsexperte und ehemaliger Chef der Münchner Verkehrsgesellschaft, hält die vom Bund geforderten 26 Minuten Fahrtzeit zwischen Ulm und Augsburg für nicht notwendig, um einen bundesweit durchgängigen Deutschlandtakt einzuführen. "Die uns vorliegenden geplanten Zugzahlen rechtfertigen Ausbaumaßnahmen, aber sicher nicht die Verdoppelung der Gleiskapazitäten mit verheerenden Folgen bei der Neutrassierung. Denn auch mit ein paar wenigen Minuten längerer Fahrtzeit funktioniert der Deutschlandtakt, aber eben wesentlich verträglicher für Mensch und Natur", so König. "Im Fokus muss dabei der Nutzen für unsere Region stehen", fordert Jürgen Zimmermann, Vorsitzender der Bischt.

Lesen Sie dazu auch

Das vollständige Positionspapier sowie weitere Informationen sind auf www.bischt.de einzusehen und werden bei der Jahreshauptversammlung der BISCHT am Freitag, 27. Januar, 19 Uhr in der Sportgaststätte Kupferdach in Straß vorgestellt. Herbert König ist Gastredner. (AZ)