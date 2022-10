Landkreis Augsburg

17:45 Uhr

Corona greift im Augsburger Land wieder um sich

Plus Das Augsburger Land ist im Corona Herbst angekommen. Das spüren nun auch wieder Schulen und Kitas. Immer mehr Lehrer und Betreuerinnen sind positiv - und fallen aus.

Von Moritz Maier

Nicht nur am Wetter ist zu erkennen, dass der Herbst das Augsburger Land erreicht hat. Denn kaum wird es kälter, schießen die Corona-Ansteckungen wieder in die Höhe. Zuletzt lagen die Zahlen Anfang April auf vergleichbarem Niveau. Die vielen Infektionen machen sich deutlich bemerkbar. In Schulen und Kitas fehlt bereits das Personal. Auch in der Führerscheinstelle ist es eng. Aussicht auf Besserung gibt es nicht. Doch nicht alle Ausfälle haben mit Corona zu tun.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

