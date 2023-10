Der Landkreis Augsburg ist jetzt fair auf vielen Ebenen

Viele Menschen wollen nachhaltig leben. Diesem Trend folgt der Landkreis Augsburg. Er ist jetzt als fairer Landkreis zertifiziert worden.

Immer mehr Menschen sind auf der Suche nach Möglichkeiten, ihre eigene Lebensführung möglichst nachhaltig und umweltbewusst zu gestalten. Und auch der faire Handel rückt zunehmend in den Fokus. Das Landratsamt Augsburg hat sich vor rund drei Jahren auf den Weg gemacht, das Prädikat „Fairtrade-Landkreis“ zu erhalten. „Wir stehen als Landkreis nicht nur in der Verantwortung, für unsere Bevölkerung vor Ort zu sorgen. In einer zunehmend globalen Welt können wir auch dazu beitragen, die Bedingungen für Mensch und Umwelt in weit entfernten Ländern zu verbessern“, so Landrat Martin Sailer. Nach drei Jahren intensiver Projektarbeit ist der Landkreis Augsburg nun zum „Fairtrade-Landkreis“ zertifiziert worden.

Die Initiative „Fairtrade-Towns/ Fairtrade-Landkreise“ wurde vom Verein Trans Fair ins Leben gerufen, um den fairen Handel auf kommunaler Ebene zu fördern. Sie legt den Fokus nicht nur auf faire Produkte, sondern auch auf Bildungs- und Informationsarbeit. Denn die Kaufentscheidung wird durch das Wissen über die „Reise der Produkte“ von der Herstellung bis ins Ladenregal geprägt. Aus diesem Grund hat der Kreistag seinerzeit das Bildungsbüro mit der Koordinierung der Teilnahme an der Initiative beauftragt. In den vergangenen drei Jahren wurde zunächst eine Steuerungsgruppe mit Akteuren aus verschiedensten Bereichen des öffentlichen Lebens gebildet und anschließend Kooperationspartner aus den Bereichen Gastronomie, dem Einzelhandel und öffentlichen Einrichtungen gewonnen.

Im Augsburger Landratsamt wird fairer Kaffee ausgeschenkt

Diese können sich auf unterschiedlichste Weise für den fairen Handel engagieren. Sei es Bildungs- und Informationsarbeit rund um das Thema Fairtrade, der Verkauf von gesiegelten Produkten aus dem fairen Handel oder die Ausgabe von fair gehandelten Produkten bei Vereinssitzungen oder Geschäftsmeetings. „Auch im Landratsamt selbst haben wir viele Bedarfsgüter durch fair gehandelte Waren ersetzt, bieten fair gehandelten Kaffee an und achten auch bei Präsenten und dergleichen bewusst darauf“, erklärt Landrat Sailer. Jetzt gilt es den Schwung der Zertifizierung mitzunehmen und das Engagement für den fairen Handel im Landkreis Augsburg zu verstetigen und weiter zu vergrößern. Das Gewinnen von neuen Kooperationspartnern und das Verbreiten des „fairen“ Gedankens stehen dabei im Vordergrund. (AZ)