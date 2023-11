Die Stimme von Pumuckl hat ihre Wurzeln im Augsburger Land

Der Schauspieler und Synchronsprecher Hans Clarin gab Pumuckl seine unverkennbare kieksige Stimme. Aber wer weiß, dass er nach dem Krieg einige Monate in Dinkelscherben verbrachte?

Diese Stimme kennt jeder: Hans Clarin verlieh sie dem frivolen Klabautermann Pumuckl. In der neuen Serie spricht Kabarettist Maxi Schafroth den schnoddrigen Pumuckl, künstliche Intelligenz "clarinisiert" sie, wie Regisseur Marcus H. Rosenmüller sagt. Wohl die wenigsten wissen, dass die Wurzeln von Hans Clarin im Augsburger Land liegen.

Daran erinnerte Bruno Viehauser in seinen Aufzeichnungen, die er mit "Corbinian" betitelte. Viehauser beschäftigte sich mit der Geschichte der Reischenau. Clarin hieß in den Aufzeichnungen damals noch Hans Schmid. Er ging aufs Gymnasium. Es war eine besondere Schule: Hans Schmid besuchte das musische Gymnasium in Frankfurt. In der Eliteschule lernten und lebten über 100 Schüler aus allen Teilen des damaligen Deutschen Reiches. Die Schule für die musischen Talente, die dem Reichserziehungsministerium unterstand, wurde auf Wunsch von Adolf Hitler gegründet.

Schule in einer ehemaligen jüdischen Villa

Untergebracht war die Schule im Stadtteil Niederrad im Haus Buchenrode. Das war die frühere Villa des aus einer jüdischen Frankfurter Familie stammenden Chemikers und Industriellen Arthur von Weinberg (1860 – 1943), der im November 1938 gezwungen wurde, das Haus mit dem dazugehörigen Grundstück an die Stadt Frankfurt zu verkaufen. Anfang 1944 wurde der Schulbetrieb nach wiederholten schweren Schäden durch Fliegerbomben eingestellt. Die Klassen drei bis sieben wurden von April bis Mai 1944 zunächst im sogenannten Wehrertüchtigungslager Reichelsheim im Odenwald unterrichtet, wie über das Hessische Institut für Landesgeschichte zu erfahren ist. Ab Mai 1944 siedelte die Schule in das Kloster Untermarchtal im Alb-Donau-Kreis in Baden-Württemberg über.

Nanu? Das ist ja der Pumuckl! Seine Stimme verlieh ihm Hans Clarin, der seine Wurzeln in der Reischenau hat. Foto: ARD, dpa

Hans Clarin: Vor Kriegsende aufs Land

Der Name Untermarchtal findet sich auch in den Aufzeichnungen des Dinkelscherber Archivs. Dort ist festgehalten, dass Hans Schmid am 16. April 1945 nach Dinkelscherben-Au übersiedelte. Das war knapp drei Wochen vor Kriegsende, der Kapitulation der deutschen Wehrmacht. Vermutlich hatten ihn seine Eltern aufs Land geschickt. Denn dort lagen die Wurzeln der Familie. Sein Vater wurde 1901 in Dinkelscherben geboren. Vermutlich hatten die Großeltern im Ortsteil Au einen Hof.

Ein Kind der Reischenau ist Hans Schmid allerdings nicht. Denn seinen Vater Johannes zog es vom Land ans Meer: Er wurde Marineoffizier und heiratete in Rüstringen/Wilhelmshaven Henny Klöker. Sie brachte am 14. September 1929 Sohn Hans zur Welt. In Wilhelmshaven erinnert heute eine Gedenktafel an Hans Clarin. Als er fünf wurde, zog die Familie nach Frankfurt. Vater Johann wurde Beamter, Sohn Hans ging auf die musische Eliteschule. Die Bande nach Dinkelscherben blieben.

Seine Dichtkunst fiel anderen Schülern auf

Sein Talent für die Dichtkunst fiel den Menschen im Augsburger Land schon auf. Nach den Erinnerungen von Bruno Viehauser fuhr Hans Schmid mit dem Zug nach Augsburg und rezitierte Goethe, Shakespeare und andere Klassiker. Angeblich wurde er von anderen Schülern umringt und vielleicht auch bestaunt. Mancher habe ihn auch als Spinner belächelt, ist im "Corbinian" nachzulesen. Angeblich verdiente sich Hans Schmid als Bauernknecht auf dem Leutenmayer-Hof etwas Geld. Bruno Viehauser berichtete, dass Hans Clarin schon in seiner Dinkelscherber Zeit den Wunsch geäußert habe, einmal Schauspieler zu werden. Er soll auch eine Romanze gehabt haben. Mehr verriet Viehauser nicht. Bekannt ist, dass Hans Schmid im September 1945 nach Frankfurt zurückkehrte, wie Unterlagen aus dem Dinkelscherber Archiv beweisen.

Große Karriere nach der Schauspielschule

Im Jahr darauf begann seine große Karriere. Von 1946 bis 1948 besuchte er eine Schauspielschule. Zwei Jahre später spielte er in München Theater: Für Grillparzers "Weh dem, der lügt" fiel der Vorhang. Auch mit Rollen in Fernsehfilmen verdiente er sich Geld. Clarin war ein Multitalent. Neben seiner Theaterschauspielerei machte er Musik und sang im Unterhaltungssektor. Zu seinen frühen Fernsehrollen zählten unter anderem Titel wie "Das Wirtshaus im Spessart" (1957), "Das indische Tuch" (1963), "Zimmer 13" (1963) oder "Pippi Langstrumpf" (1968). Für Kinofilme spielte er mit bekannten deutschen und internationalen Schauspielern wie Gerd Fröbe, Klaus Kinski, Hildegard Knef, Joachim Fuchsberger, Heinz Rühmann, Lex Barker, Gila von Weitershausen oder Mickey Rooney zusammen. In den 1980er-Jahren kam er als Synchronsprecher groß heraus. Er lieh dem Kobold "Pumuckl" in der gleichnamigen Serie seine verstellte Stimme.

Ob Hans Clarin ins Augsburger Land zurückgekehrt ist? Das ist nicht bekannt. Nur so viel: In dritter Ehe verheiratet, erfüllte er sich im Chiemgau einen Jugendtraum und kaufte sich einen alten Hof. Dort kümmerte er sich um 30 Tiere. Ob er in Dinkelscherben gelernt hatte, wie er mit der Viecherei umgehen musste? Im Jahr 2005 starb Clarin im Alter von 75 Jahren an Herzversagen.