Elterntaxis in Gersthofen: "Das ist eine Katastrophe in der Früh!"

Plus Der Verkehr vor den Schulen in Gersthofen ist enorm. Rektoren, Busfahrer, Eltern und Anwohner schildern die Situation. Die Stadt sucht eine Lösung.

Es ist kurz vor acht Uhr. Auf der Theresienstraße Richtung Schulzentrum Gersthofen fahren Kinder mit dem Fahrrad oder gehen zu Fuß in Richtung Schule. Auf der schmalen Straße fahren „Elterntaxis“. Busse und kleine Sprinterwagen drängen vor die Schulen. Den Bussen fehlt der Platz, um zu wenden, die Eltern wollen schnell weg. Fahrradfahrer und Fußgänger laufen eng gedrängt am Straßenrand vorbei.

Förderschuldirektorin Claudia Fendt von der Franziskusschule sagt: „Unsere Schüler werden überwiegend mit Schulbussen befördert und dabei gibt es immer wieder ein Problem mit den Elterntaxis.“ Laut Fendt setzen hauptsächlich Eltern von Mittelschülern ihre Kinder vor der Schule ab. Als Lösung würde Fendt gerne die Straße für den privaten Elternverkehr direkt vor der Schule komplett sperren, entweder mit Schildern oder einer Schranke. Wenn die Stadt Gersthofen die Müllcontainer aus einer Parkbucht entferne, gebe es laut Fendt immerhin zwei Parkplätze mehr vor Ort.