Hund und Katz können Freikarten für Martin Rütters Show gewinnen

Auch im neuen Jahr gibt es wieder tolle Preise für das Lieblingsfoto ihres Vierbeiners zu gewinnen. Sogar Freikarten für Martin Rütters Show in Augsburg sind im Topf.

Die Böllerei ist endlich vorbei, die Extrawürste sind langsam wieder abtrainiert. Für Hund & Katz kehrt langsam wieder der normale Rhythmus ein und auch unser Gewinnspiel kann wieder Fahrt aufnehmen: Schicken Sie uns ihr Lieblingsfoto zum Start ins neue Jahr mit ihrem Vierbeiner - egal ob Hund oder Katz. Der Hundeprofi Martin Rütter hat uns für seine Show in Augsburg am Mittwoch, 8. März, wieder drei mal zwei Freikarten zur Verfügung gestellt. Zudem werden drei DVDs seiner Show verlost.

Wie bitte? Ich bin zu spät? Ist Weihnachten denn schon wieder vorbei? Dabei hat sich der Vierbeiner von Ursel Hirnig aus Neusäß extra umgezogen. Foto: Ursel Hirnig

So können Sie an unserem neuen Gewinnspiel "mit Hund & Katz ins neue Jahr" teilnehmen: Schicken Sie uns Ihr Lieblingsfoto an redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de. Stichwort: Gewinnspiel Martin Rütter. Schreiben Sie ein paar kurze Informationen über Ihr Tier (Alter, Name und Gemeinde). Hinterlassen Sie bitte eine Telefonnummer, damit wir Sie im Fall eines Gewinns benachrichtigen können.

Das Gewinnspiel läuft bis zum Valentinstag

Verlost werden drei mal zwei Eintrittskarten für die Show von Martin Rütter am Mittwoch, 8. März, in der Augsburger Schwabenhalle und drei DVDs. Das Gewinnspiel läuft bis zum Valentinstag, Dienstag, 14. Februar. Nach Ende der Aktion werden die Gewinner von der Redaktion gezogen und benachrichtigt. Bitte beachten Sie auch die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Artikel 13 DSGVO unter www.augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter der Telefonnummer 0821/777-2355.