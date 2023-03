Kindergartenleiterin zahlt 455.000 Euro aus Vereinsvermögen an Ehemann

Plus Eine Kindergartenleiterin steht wegen Untreue, Subventionsbetrug und Veruntreuung von Arbeitsentgelt vor Gericht. Das Urteil ist ein "saftiger Denkzettel".

Kinderbetreuung ist für Kommunen eine teure Aufgabe. Immer wieder fehlen Plätze oder Personal und ohne Zuschüsse ist ein reibungsloser Betrieb kaum möglich. Bei dieser Einrichtung im Raum Augsburg aber scheinen die Einnahmen nur so gesprudelt zu haben. Betrieben wird der Kindergarten von einem Verein, der sich unter anderem die Förderung, Bildung und Erziehung im vorschulischen Bereich als Ziel setzt. Aufgrund der Gemeinnützigkeit dürfen die Beiträge und staatlichen Zuschüsse nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die Leiterin der Einrichtung gewährte ihrem Ehemann allerdings in den vergangenen Jahren aus dem Vereinsvermögen einen Kredit in Höhe von rund 455.000 Euro. Und das war noch lange nicht das einzige Vergehen, weswegen sich die 66-Jährige am Donnerstag vor dem Schöffengericht verantworten musste.

Schulden im hohen sechsstelligen Bereich hat laut Anklage der Ehemann der Kindergartenleiterin in den vergangenen Jahren angehäuft. Und obwohl die Satzung eindeutig festlegt, dass der Verein einzig und allein "selbstlos und gemeinnützig" tätig sei und keine Personen "durch zweckfremde Ausgaben oder hohe Vergütungen" begünstigt werden dürfen, habe die 66-Jährige zwischen Februar 2017 bis Januar 2021 in insgesamt 80 Fällen ihrem Ehemann Geld in Höhe von mehr als 455.000 Euro gezahlt. Die Kreditvereinbarung war flexibel, die Rückzahlung somit nicht geregelt und laut Staatsanwalt Sebastian Ehinger "erheblich gefährdet" gewesen. Aufgrund eines finanziellen Engpasses habe die Angeklagte zudem im April 2020 „Corona Soforthilfe“ in Höhe von 15.000 Euro beantragt.

Prozess um Untreue und Betrug: Juristisch wären fünf Jahre Haft möglich

Tatsächlich wurde diese Soforthilfe dann auch im Vertrauen auf das Vorliegen einer existenzgefährdenden Wirtschaftslage an den Verein ausgezahlt. "Es gab aber weder eine Notlage noch einen Engpass", sagte Ehinger. Schließlich sei die Angeklagte ja in der Lage gewesen, ihrem Mann die Kredite auszuzahlen und hätte das Geld zurückfordern können. Stattdessen aber führte die 66-Jährige des Weiteren für die Mitarbeiter in ihrer Einrichtung über etwa zweieinhalb Jahre keinerlei Beiträge zur Sozialversicherung ab. Diese einbehaltenen Gelder summierten sich auf einen Betrag von rund 24.000 Euro. Untreue, Subventionsbetrug und Vorenthalten sowie Veruntreuung von Arbeitsentgelt in 54 Fällen lautete daher die Anklage. In Anbetracht der immensen Summen und dem langen Zeitraum der Vergehen wäre rein juristisch laut Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von bis zu fünf Jahren möglich. Die Angeklagte und ihr Verteidiger sahen daher bereits schon vor Beginn der Verhandlung nur eine einzige Chance.

So wurde in einem ersten außergerichtlichen Erörterungsgespräch die Anklage gegen den Ehemann wegen Anstiftung zur Untreue in 80 Fällen gegen eine Geldstrafe in Höhe von 20.000 Euro eingestellt. Auch die Ehefrau räumte in weiteren Vorgesprächen alle Vorwürfe uneingeschränkt ein. In der Verhandlung selbst überließ sie daher überwiegend ihrem Verteidiger das Wort und gab Richter Ging unter Tränen lediglich kurz Antworten zu ihrem Einkommen. Demnach sei sie aktuell nur noch elf Stunden pro Woche in der von ihr gegründeten Kindertagesstätte tätig. Dafür beziehe die gelernte Erzieherin ein Bruttogehalt von 1000 Euro, netto bleiben ihr gerade einmal 640 Euro im Monat. Was sie denn für Aufgaben übernehme, wollte der Vorsitzende Richter wissen. "Ich arbeite den neuen Leiter ein", sagte sie mit tränenerstickter Stimme. Auch alle weiteren Ämter wie den Vorsitz des Vereins wolle sie niederlegen.

Staatsanwalt fordert 230 Tagessätze à 20 Euro für Kindergartenleiterin

Die Staatsanwaltschaft hatte es daher ob der Vorgespräche und des vollumfänglichen Geständnisses leicht, einen Strafrahmen zu finden. "Tat- und schuldangemessen ist eine Geldstrafe von 230 Tagessätzen à 20 Euro", forderte Ehinger. Zugunsten der Angeklagten spreche, dass sie alle ihr zur Last gelegten Punkte einräume. Nachteilig allerdings wirke sich der lange Zeitraum der Taten aus. Dem hatte die Verteidigung nur wenig hinzuzufügen. "Schauen sie nur, wie erschüttert meine Mandantin ist", sagte Walter Rubach. Sie habe eigentlich nur etwas Gutes tun wollen und habe stattdessen Fehler gemacht. Wie und warum es allerdings überhaupt ein so hohes Vereinsvermögen gab, dass die Angeklagte daraus rund 455.000 Euro an ihren Ehemann zahlen konnte, kam bei der Verhandlung nicht zur Sprache.

Lesen Sie dazu auch

Das Schöffengericht unter dem Vorsitz von Richter Ging folgte in seinem Urteil den Plädoyers. "Die Angeklagte hat ein volles Geständnis abgelegt, es ist mittlerweile alles bezahlt worden und sie hat keine Vorstrafen." Auf insgesamt 4600 Euro beläuft sich daher die Geldstrafe über 230 Tagessätze. Somit ist die Angeklagte vorbestraft. Ging räumte ein, dass es zwar ein vergleichsweise "mildes Urteil" sei. Aber dennoch ein "saftiger Denkzettel".