Landrat Sailer: "Ich bin für die Aufhebung aller Corona-Maßnahmen"

Plus Während die Regierung neue Corona-Regeln auf den Weg bringt, fordert Landrat Sailer ein Ende aller Maßnahmen. Eine Ausnahme macht er für Krankenhäuser und Pflegeheime.

Im öffentlichen Leben spielt Corona für viele keine Rolle mehr. Dabei ist die aktuelle Inzidenz in etwa 50 Mal so hoch, wie vor einem Jahr - und die Dunkelziffer ist noch viel größer. Die Bundesregierung bringt aus Sorge vor einer neuen Corona-Welle im Herbst neue Maßnahmen auf den Weg. Maskenpflicht und mehr Tests - das ist die Devise von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP). Der Augsburger Landrat Martin Sailer (CSU) fordert einen ganz anderen Kurs: "Ich bin für die Aufhebung aller Corona-Maßnahmen."