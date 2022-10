Landkreis Augsburg

Mit Wollpullover ins Theater? So sind Kinos und Stadthallen nun beheizt

Plus Wegen der Energiekrise werden überall die Heizungen runtergedreht – in den öffentlichen Gebäuden sogar auf frische 19 Grad. Wird es jetzt auch beim Kulturgenuss zapfig?

Es wird frisch in Deutschland – das ist der Energiekrise geschuldet. Doch während zuhause noch jeder heizen kann, wie es sein Geldbeutel und seine Gesundheit verträgt, ist anderswo womöglich ein dicker Pullover vonnöten. Öffentliche Gebäude etwa sollen nur noch auf maximal 19 Grad beheizt werden – das führt in vielen Rathäusern schon dazu, dass die Angestellten heiße Wärmflaschen an den Füßen unter dem Schreibtisch haben. Wie in Neusäß gilt diese Energiesparmaßnahme auch für das größte städtische Gebäude, die Stadthalle. Auch bei den Abendveranstaltungen kann es mit 19 Grad also kühler sein als gewohnt – je nachdem, wie viel Wärme allein die Zuschauer und die Scheinwerfer erzeugen.

