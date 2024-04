Motorradfahrer aus dem Landkreis wird bei Unfall verletzt

Ein 57-Jähriger aus dem Landkreis Augsburg ist nach einem Motorradunfall am Sonntagnachmittag leicht verletzt.

Ein 57-jähriger Motorraadfahrer ist nach einem Unfall am SOnntagnachmittag verletzt. Das berichtet die Polizei aus Treuchtlingen. Der Mann war mit seinem Motorrad auf der Kreisstraße 9 von Pappenheim in Richtung Langenaltheim unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve kam der Mann mit seinem Krad von der Fahrbahn ab und fuhr über die linke Fahrbahnseite in eine Wiese. Dort kam er zum Stehen, allerdings kippte das Motorrad zur Seite. Dadurch verletzte sich der Mann am Knie. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro, teilt die Polizei mit. (kinp)