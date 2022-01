Omikron auf dem Vormarsch: Zahl der Fälle im Kreis Augsburg steigt massiv

Plus Immer mehr Menschen im Kreis Augsburg stecken sich mit der mutierten Form des Coronavirus an. Für sie und deren Kontaktpersonen gelten derzeit strengere Quarantäne-Regeln.

Das mutierte Cornavirus Omikron breitet sich im Augburger Land immer weiter aus. Wie das Landratsamt auf Nachfrage mitteilt, sind inzwischen knapp 130 Omikron-Infektionen im Landkreis registriert. Erst vor rund vier Wochen wurde der erste Fall nachgewiesen. Zum Jahresende waren es etwa 25. Seither steigt die Zahl massiv an.