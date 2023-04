Udos Entdeckerin erzählt: So fand sie den Menschenaffen im Allgäu

Plus Madelaine Böhme berichtet im Augsburger Land von ihren sensationellen Entdeckungen und erklärt, warum der "erste Allgäuer" ausgerechnet Udo heißt.

Er war ein Zufallsfund: Udo, das menschenähnliche Affenwesen aus dem Ostallgäu. Ob er einer unserer Vorfahren sein könnte, ist immer noch fraglich. Fest steht: Er war ein Baumbewohner und konnte aufrecht gehen, erklärt Udos Entdeckerin, Madelaine Böhme, bei einem Vortrag, zu welchem der Heimatverein für den Landkreis Augsburg eingeladen hatte.

Wo Udos Knochen lagen, habe vor 11,6 Millionen Jahren eine unglaublich artenreiche Savannenlandschaft existiert haben müssen, berichtet die Forscherin. Dies würden die vielen Fossilienfunde zeigen, welche die Tübinger Professorin mit inzwischen 100 Mitarbeitenden seit über einem Jahrzehnt aus der Tongrube bei Pforzen herausgeholt hat und immer noch herausholt. Die Grabungsstelle sei einzigartig, meint sie und schließt nicht aus, dass weitere ähnliche Fossilien im Molassebecken nördlich der Alpen zu finden seien.