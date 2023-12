Real West entwickelt sechs Projekte in der Region

Knapp eine Million Euro werden aus EU-Mitteln verteilt. Die E-Bike-Staffel der BRK und die Zusamtal-Arena profitieren, ebenso der Kunst-Raum Weiherhof und das Umweltzentrum Schmuttertal.

Die Regionalentwicklung Augsburg Land West (Real West) startete mit einer ersten Projektauswahl in die neue Leader-Förderperiode. Der Steuerkreis befürwortete die Förderung von sechs Projekten im Rahmen des Programms mit einem Gesamtvolumen von rund 900.000 Euro und empfiehlt die Antragstellung beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.

Innovation und Regionalität im Fokus

Anfang November trat das Entscheidungsgremium erstmals in der neuen EU-Förderperiode (2023 bis 2027) zusammen. Sechs Projektträger präsentierten den gewählten Vertretern ihre Projektideen und bewarben sich um eine Förderung. Fazit des Gremiums: Die vorgestellten Projekte dienen alle der festgeschrieben lokalen Entwicklungsstrategie. Außerdem würden sie die nötigen Voraussetzungen - sie kommen aus der Region, sind innovativ und bieten einen Mehrwert für die Bürgerinnen und Bürger - erfüllen. Folgende sechs Projekte wurden positiv beschieden: die E-Bike-Staffel der BRK Augsburg-Land, die Grüne Küche im Umweltzentrum Schmuttertal, der Spielplatz für Alle in Allmannshofen, Naturvielfalt am Wasserturm der Gemeinde Gablingen, die Zusamtal-Arena des TSV Zusmarshausen und der Kunst-Raum Weiherhof.

Im kommenden Jahr wird die Real West einen erneuten Projektaufruf veröffentlichen. Beschlussreife Projektideen können dann für die nächste Steuerkreissitzung, voraussichtlich im ersten Quartal 2024, eingereicht werden. Zur Abklärung, ob eine Idee ein Leader-Projekt werden kann, steht die Geschäftsstelle jederzeit bereit. Ist eine Idee noch nicht beschlussreif, begleiten Geschäftsführer Benjamin Walther und Regionalmanagerin Birgit Hafner die Projektträger im Entwicklungsprozess. (AZ)