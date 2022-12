Jahresrückblick 2022

Ihle und Müller-Milch investieren 2022 im Augsburger Land

Die Zentrale von Müller-Milch befindet sich nach wie vor in Aretsried.

Von Katja Röderer

Die beiden Unternehmen gehen 2022 neue Bauprojekte an. Müller-Milch baut ein Verwaltungsgebäude in Aretsried, Ihle erweitert den Standort in Gersthofen.

Die Wirtschaft im Augsburger Land steht auch 2022 nicht still. Firmen wie die Großbäckerei Ihle oder Müller-Milch investieren vor Ort in neue Gebäude. Müller-Milch baut ein neues Verwaltungsgebäude im Fischacher Ortsteil Aretsried. Im Februar berichtet Geschäftsführer Christian Goldammer von den Bauarbeiten im Gemeinderat. Das neue Gebäude soll Platz schaffen für 300 Mitarbeiter, 150 Stellen davon würden neu geschaffen werden, so der Geschäftsführer. Anfang 2023 wird das Gebäude voraussichtlich fertig, im alten Verwaltungsgebäude soll dann hauptsächlich der Firmennachwuchs geschult werden. Die Großbäckerei Ihle wächst in Gersthofen weiter Die Friedberger Großbäckerei Ihle beginnt im Herbst mit dem Bau einer weiteren hohen Halle in dem Industriegebiet westlich der Bahnlinie Augsburg-Donauwörth und nördlich der Autobahn A8. Dort hat das Unternehmen bereits 2009 eine 230 mal 60 Meter große Backstube gebaut. 2016 wurde das Werk an der Daimlerstraße um ein etwa 18 Millionen Euro teures Logistikzentrum erweitert. Nördlich der bestehenden Werkhalle mit zwei Tiefkühlhochregallagern entsteht nun ein umfangreicher Erweiterungsbau. Aus einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung des Landratsamts geht hervor, dass es sich um ein zweites Werk zur Herstellung von Nahrungsmitteln handelt. Ein weiteres Tiefkühlhochregallager, eine Ammoniak-Kälteanlage, zwei Dampfkessel und eine Neutralisationsanlage kommen hinzu. Lesen Sie dazu auch Gersthofen Zweites Werk: Großbäckerei Ihle wird doppelt so groß

