So gut sind Hund und Katz ins neue Jahr gestartet

Dutzende Fotos von Hund und Katz haben uns bereits erreicht. Unter allen Einsendern werde dreimal zwei Freikarten von Martin Rütters Show in Augsburg verlost.

Hund und Katz haben einen guten Start ins neue Jahr erwischt. Das Wetter bescherte zuletzt auch dem Augsburger Land fast schon frühlingshafte Temperaturen, und so konnten die Vierbeiner ausgiebig draußen herumtollen. Dutzende Fotos haben unsere Redaktion bereits erreicht und sind bei der Verlosung unserer Leseraktion dabei. Zu gewinnen gibt es dreimal zwei Eintrittskarten für Martin Rütters Show "Der will nur spielen" in Augsburg am Mittwoch, 8. März. Zudem werden drei DVDs des Hundeprofis verlost.

11 Bilder Mit Hund & Katz ins neue Jahr Foto: Conny Christa

So können Sie an unserem neuen Gewinnspiel "mit Hund & Katz ins neue Jahr" teilnehmen: Schicken Sie uns Ihr Lieblingsfoto an redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de. Stichwort: Gewinnspiel Martin Rütter. Schreiben Sie ein paar kurze Informationen über Ihr Tier (Alter, Name und Gemeinde). Hinterlassen Sie bitte eine Telefonnummer, damit wir Sie im Fall eines Gewinns benachrichtigen können.

Das Gewinnspiel läuft bis zum Valentinstag

Das Gewinnspiel läuft bis zum Valentinstag, Dienstag, 14. Februar. Nach Ende der Aktion werden die Gewinner von der Redaktion gezogen und benachrichtigt. Bitte beachten Sie auch die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Artikel 13 DSGVO unter www.augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter der Telefonnummer 0821/777-2355.

