Unwetterschäden im Wald: Der Hagel hat viele Bäume kahl rasiert

Plus Das verheerende Unwetter vom Samstag hat auch in den Wäldern große Schäden verursacht. Im Landkreissüden bei Walkertshofen hat der Hagel besonders schlimm gewütet.

Ein nahezu surreales Bild zeigt sich Hubert Droste derzeit in einigen Waldgebieten im südlichen Landkreis: „Dort sieht es nach dem Unwetter schon aus wie im Spätherbst“, sagt der Forstbetriebsleiter der Bayerischen Staatsforsten. Die Unwetter der vergangenen Woche und vor allem der Hagel vom Samstag habe etwa viele Eichen „komplett entlaubt“, zudem seien viele Baumkronen abgerissen. Fichten, vor allem solche, die im unteren Bereich geschwächt waren, seien durch die starken Windböen abgebrochen.

Droste erklärt, besonders schlimm erwischt habe es die Waldgebiete rund um Konradshofen und Walkertshofen, denn hier wütete derselbe Gewitterzug, der auch Bad Bayersoien komplett verwüstet hat. Die riesigen Hagelkörner haben hier quasi alles plattgemacht und Laubbäume kahl rasiert. Wo vorher Büsche und Brombeeren waren, sei nun alles flachgedrückt. Auch der Forstdistrikt Bistum bei Straßberg in Richtung Reichartshausen sei stark betroffen. "Hier sind viele Forststraßen und Wege nicht begehbar und es ist äußerste Vorsicht geboten", so Hubert Droste.