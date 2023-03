Was bei einem Cyber-Angriff auf das Landratsamt Augsburg passiert

Plus Wenn sich Computer-Hacker das Landratsamt in Augsburg vornehmen, werden viele Menschen die Folgen unmittelbar spüren. Warum die Gefahr einer Cyber-Attacke hoch ist.

Der Tag, an dem kein Telefon mehr geht und der Bildschirm des Computers dunkel bleibt, er wird kommen. Da ist sich Jürgen Kreitmeier sicher. Er ist Informationssicherheitsbeauftragter des Landratsamtes in Augsburg und hat jetzt geschildert, welche Auswirkungen es auf die Menschen im Augsburger Land hat, wenn die Behörde Ziel von Computer-Hackern wird.