Wie hat der Warntag im Kreis Augsburg funktioniert?

Hat Ihr Handy kurz gebimmelt oder vibriert? Oder war Funkstelle, und Sie hörten in der Ferne nur die Sirene heulen? Wie gut also hat die Warnung am bundesweiten Katastrophenwarntag am Donnerstag ab 11 Uhr im Augsburger Land funktioniert? Die Antwort auf gut Bayerisch: Nichts Genaues weiß man nicht.

Der sprachliche Unterschied zwischen Bayern und dem Rest der Republik gilt auch für die Bewertung des Warntags. Während das zuständige Bundesamt für Katastrophenschutz den Warntag am Donnerstag als Erfolg bezeichnete, schimpfte der bayerische Innenminister Joachim Hermann über Defizite vor allem bei der Handy-Warnung ("Cell Broadcasting").

Betroffen waren offenbar vor allem das Mobilfunknetz der Telekom und Smartphones von Apple. Stichprobe in Gersthofen am Donnerstag kurz nach elf: Die Sirenen heulen, das Handy macht keinen Mucks. Weder um elf noch später, als Entwarnung gegeben werden sollte. Immerhin tut die Katastrophenschutz-App "Nina" ihren Dienst. Hat aber bei Weitem nicht jeder.

War das nun überall so? Nachfragen bei der Behörde, die es wissen könnte. Das Landratsamt in Augsburg ist für den Katastrophenschutz zuständig und kann am Freitag zumindest Folgendes sagen: "Stand heute fällt die vorläufige Bilanz zum gestrigen Warntag gut aus. Wir haben noch keine Meldung erhalten, dass eine der 180 Katastrophenschutzsirenen im Landkreisgebiet nicht angelaufen sei. Auch zum 'Cell Broadcasting' können wir mitteilen, dass das System nach vorläufigem Kenntnisstand im gesamten Landkreisgebiet recht gut funktioniert hat."

Eine gewisse Vorsicht bei diesen Auskünften klingt durch und hat ihren Grund. Erfahrungsgemäß dauert es nach Auskunft des Landratsamtes immer ein paar Tage, bis die Rückmeldungen über das Funktionieren des Alarms aus den einzelnen Orten eintrudeln. Deshalb "werden wir erst kommende Woche genau sagen können, ob einzelne Sirenen nicht funktioniert haben".

Auch das Bundesamt für Katastrophenschutz wartet für eine endgültige Beurteilung noch auf Hinweise aus der Bevölkerung und hat dafür eine Online-Umfrage gestartet, die bis 15. Dezember laufen soll. Am Freitagmittag war die Website nicht erreichbar.