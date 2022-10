62-Jährige kollidiert auf der B2 fast mit einem Geisterfahrer

Ein 60-jähriger Autofahrer bemerkt auf der B2 nahe Langweid, dass er in die falsche Richtung fährt und dreht um. In dem Moment kommt ihm eine 62-jährige Frau entgegen.

Nur um Haaresbreite ist eine 62-jährige Autofahrerin am Mittwoch in Langweid einem Zusammenstoß mit einem Geisterfahrer entgangen. Durch eine Vollbremsung konnte die Frau den Unfall gerade noch vermeiden.

Die 62-Jährige war gegen 0.15 Uhr auf der B2 in Richtung Augsburg unterwegs. Auf Höhe der Einfahrt Langweid sah sie einen Autofahrer, der laut Polizei vor ihr auf der Straße wendete. Gerade noch rechtzeitig konnte sie anhalten. Der 60-jährige Geisterfahrer gab bei der Befragung an, er habe erst beim Einfahren auf die B2 bemerkt, dass er in Richtung Süden unterwegs war. Er wollte aber eigentlich in die Gegenrichtung. Deshalb hätte er sich kurzerhand entschlossen, zu wenden. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (thia)