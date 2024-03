88-Jähriger wird in Langweid von Auto erfasst

Beim Ausparken übersieht ein Autofahrer in Langweid einen Senior, der mit einem Rollator unterwegs ist. Der ältere Mann stürzt zu Boden und wird verletzt.

Eine Platzwunde über dem rechten Auge zog sich ein 88-Jähriger bei einem Unfall in Langweid zu. Der Senior wurde laut Polizei am Samstagmittag gegen 12 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts in der Foretstraße von einem Auto erfasst. Am Steuer saß laut Polizei ein 38-Jähriger, der den älteren Mann offenbar beim Ausparken übersah. Der 88-Jährige, der mit einem Rollator unterwegs war, stürzte dadurch zu Boden. (kinp)