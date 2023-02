Langweid

10:43 Uhr

Aggressiver Ladendieb verletzt in Langweid eine Verkäuferin

Ein aggressiver Ladendieb ist am Mittwoch in Langweid vorläufig von der Polizei festgenommen worden.

Artikel anhören Shape

Ein 56-Jähriger versucht in einem Markt in Langweid Tabak und ein Getränk zu stehlen. Dies bekommt eine Mitarbeiterin mit und spricht ihn an.

Ein aggressiver Ladendieb ist am Mittwoch in Langweid vorläufig von der Polizei festgenommen worden. Der 56-Jährige steckte sich gegen 14 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der Foretstraße Tabak und ein Getränk in seine Jackentasche. Mit seiner Beute im Wert von rund 30 Euro wollte er anschließend das Geschäft verlassen, ohne zu bezahlen. Eine aufmerksame Mitarbeiterin sprach ihn jedoch auf sein Diebstahl an, woraufhin sie der 56-Jährige rückwärts gegen eine Glasscheibe schubste. Die Mitarbeiterin verletzte sich durch den Stoß leicht am Rücken. Ein Zeuge hatte aber die Situation beobachtet und konnte den Dieb bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Bei der Aufnahme seiner Personalien stellte sich heraus, dass der Mann keinen festen Wohnsitz hat. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde er deswegen vorläufig festgenommen. Auf dem Weg zum Polizeiarrest beschimpfte der 56-jährige die Beamten mit diversen Ausdrücken. Er wir nun wegen räuberischen Diebstahls, Körperverletzung und Beleidigung angezeigt. (thia)

Themen folgen