Auf der B2 kommt es am Dienstag zu mehreren Unfällen

Gleich zwei Unfälle meldet die Polizei am Dienstag auf der viel befahrenen B2. Zunächst kommt ein Lastwagen von der Fahrbahn ab, dann platzt auch noch ein Reifen.

Auf der vielbefahrenen B2 kam es am Dienstag zu zwei Unfällen. Wie die Polizei berichtet kam ein 62-Jähriger gegen 15 Uhr auf Höhe Allmannshofen aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Lastwagen nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort krachte er mit seinem Fahrzeug in die Böschung. Durch die Wucht des Einschlags wurde der rechte Vorderreifen des Lasters herausgerissen. Der Lastwagen musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei in diesem Fall auf mindestens 10.000 Euro.

Gegen 20.30 Uhr kam es dann zu einem weiteren Unfall auf Höhe Langweid. Dort platzte plötzlich der linke vordere Reifen eines Autos. Am Steuer saß laut Polizei eine 23-Jährige. Ihr Wagen geriet ins Schleudern und touchierte die Mittelleitplanke. Der Sachschaden in diesem Fall: rund 6.200 Euro, schätzten die Beamten. (kinp)