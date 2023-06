Autofahrer stößt bei Langweid mit Radler zusammen

Am Dienstag übersieht ein Autofahrer bei Langweid einen Fahrradfahrer. Dieser zieht sich beim Zusammenprall Schürfwunden zu.

Ein 72-jähriger Autofahrer ist am Dienstagnachmittag bei Langweid mit einem Fahrradfahrer zusammengestoßen. Wie die Polizei berichtet, verließ der Pkw-Fahrer gegen 16.50 Uhr an der Anschlussstelle Langweid die B2. Als er an der Einmündung zur Kreisstraße A9 anfuhr, übersah er einen Radler, der die Einmündung auf dem Radweg überquerte. Der 28-Jährige zog sich bei dem Zusammenstoß Schürfwunden an Händen und Beinen zu. Nach Angaben der Polizei liegt der Gesamtschaden bei 1000 Euro. (jly)

