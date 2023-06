Autofahrerin rettet verunglückten Mopedfahrer

Eine Zeugin sah einen jungen Mopedfahrer in Langweid auf dem Radweg liegen. Er hat nun Ärger mit der Polizei

Folgenreiche Mopedfahrt eines 17-Jährigen – dabei hatte der junge Mann aber Glück im Unglück: Eine Zeugin fuhr am Donnerstag gegen 0.20 Uhr auf der Kreisstraße A9 bei Langweid. Im Bereich der Ausfahrt von der B2 sah sie auf dem Radweg eine männliche Person liegen. Sie hielt sofort an und verständigte die Rettungskräfte. Ermittlungen ergaben, dass der 17-Jährige mit einem Moped unterwegs war. Irgendwo auf der B2 oder im Bereich der Kreisstraße stürzt er. Mit Verdacht auf Beinbruch kam der 17-jährige ins Krankenhaus. Zudem stellte die Polizei fest, dass an dem Moped ein falsches Kennzeichen angebracht war. Weitere Ermittlungen folgen. (AZ)