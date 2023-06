B2 wird ab Donnerstagabend wegen Belagarbeiten gesperrt

Tausende Autos fahren auf der B2. Ab Donnerstagabend kommt es für sie zu Behinderungen: Zwischen Stettenhofen und Langweid wird der Fahrbahnbelag erneuert.

Einen neuen Fahrbahnbelag erhält die Bundesstraße 2 im Bereich zwischen den Anschlussstellen Stettenhofen und Langweid. Weil dies nicht ohne Sperrungen abgeht, müssen die vielen Hundert Aufofahrer, welche dort unterwegs sind, mit Behinderungen rechnen. Am Donnerstagabend, 15. Juni, um 20 Uhr beginnen die Hauptarbeiten. So sollen sie laut Staatlichem Bauamt Augsburg ablaufen.

Den Verkehrsteilnehmenden sind sicher schon die Baustelleninformationstafeln, die vorbereiteten Arbeiten sowie die dazugehörigen Beschilderungen aufgefallen. Die Mittelstreifenüberfahrten, welche für die Teilsperrung erforderlich sind, wurden ebenfalls in Nachtarbeit bereits geöffnet und mit zusätzlichen Elementen ergänzt.

Im Rahmen einer Baubesprechung wurde nun aufgrund der guten Wetterbedingungen der geplante Beginn der Asphaltarbeiten fix gemacht. Ab Donnerstagabend, 15. Juni, um 20 Uhr wird die Verkehrsführung planmäßig geändert. Dann werden beide Richtungsverkehre jeweils einspurig auf die Ostfahrbahn verlegt. Die Arbeiten auf der Westseite werden voraussichtlich bis Sonntag, 18. Juni, andauern.

Anschlussstelle Langweid ist nur eingeschränkt befahrbar

Wegen der Baulänge von drei Kilometern und der Lage der Bestands-Mittelstreifenüberfahrten ist die Anschlussstelle Langweid in der gesamten Sperrzeit nur eingeschränkt befahrbar. Die Umleitungsstrecke ist ausgeschildert. In der Planung wurde nach Angaben des Staatlichen Bauamts auch versucht, den Schleichverkehr möglichst gering zu halten.

Um den Verkehr möglichst wenig zu beeinträchtigen, werden die Arbeiten an der Fahrbahn dann immer in der Zeit von Donnerstagabend bis Montagmorgen erfolgen, während der üblicherweise deutlich weniger Fahrzeuge unterwegs sind. In diesen Zeiten wird die Decke des drei Kilometer langen Straßenabschnitts zunächst angefräst und dann mit einer zwei Zentimeter dicken neuen Deckschicht versehen. Dadurch werde die Gesamteinbaustärke erhöht sowie Kosten und Bauzeit verringert. Insgesamt sind Kosten von einer Million Euro veranschlagt.

Aufgrund der hohen, autobahnähnlichen Verkehrsbelastung wird es dennoch zu Beeinträchtigungen kommen. Die Sanierung der Ostfahrbahn soll dann bei weiterhin gutem Wetter ab Donnerstag, 22. Juni, analog erfolgen. Die Hauptarbeiten sollten dann voraussichtlich am Sonntag, 25. Juni, enden. Bis zum Freitag, 30. Juni, werden in Nachtarbeit anschließend noch die Schutzplanken an den Mittelstreifenüberfahrten wieder montiert.

Stettenhofer Umfahrung wurde vor 20 Jahren eröffnet

Die knapp fünf Kilometer lange und 22 Millionen Euro teure Stettenhofer Umfahrung feiert heuer einen runden Geburtstag. Sie wurde im Sommer 2003 eröffnet und setzte den täglichen kilometerlangen Staus, die sich durch Stettenhofen zogen, ein Ende. Zur Zeit der Eröffnung waren dort täglich 26.000 Fahrzeuge unterwegs. Heute sind es knapp 51.000 Der Schwerlastanteil lag dabei bei 75 bis 80 Prozent. Die Verlängerung nach Norden mit der Umfahrung Langweids und schließlich auch Meitingens kamen im folgenden Jahrzehnt. Weil sich in den letzten zwei Jahrzehnten allgemein der Verkehr vervielfacht hat, sind heute auch wesentlich mehr Autos dort unterwegs als ursprünglich prognostiziert. Die vielen Hunderttausende Fahrzeuge, die in den vergangenen Jahren auf der B2 unterwegs waren und bis heute dort fahren, haben ihre Spuren auf der Straße hinterlassen.