Blechteil liegt auf der B2 bei Langweid-Nord mitten auf der Fahrbahn

Zwei Autofahrer können einem Blechteil auf der B2 nicht ausweichen und rollen darüber. Die Fahrzeuge werden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden müssen.

Ein großes Blechteil mitten auf der B2 hat am Montag für massive Schäden an zwei Autos geführt. Der Gegenstand lag auf der Fahrbahn kurz hinter der Einfahrt Langweid-Nord in Richtung Donauwörth.

Zwei Autofahrer übersahen gegen 12.25 Uhr das Blechteil und rollten darüber. Dabei entstand an ihren Fahrzeugen ein Gesamtschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Polizei Gersthofen sucht nun den Verkehrsteilnehmer, der das Blechteil verloren hat. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegengenommen. (thia)