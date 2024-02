Geldbeutel aus Spind in Langweider Fitnessstudio gestohlen

Aus einem Spind in einem Fitnessstudio in Langweid klaut ein Unbekannter einen Geldbeutel. Anschließend kauft er mit der gestohlenen EC-Karte Zigaretten.

Aus einem Spind in einem Fitnessstudio in Langweid ist am Sonntagnachmittag ein Geldbeutel gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat in der Zeit zwischen 12.15 Uhr und 14 Uhr in einem Studio an der Parkstraße. Der Spind war nicht abgesperrt, heißt es im Bericht der Beamten. Nach dem Diebstahl nutzte der unbekannte Täter offenbar die gestohlene EC-Karte um damit Zigaretten zu kaufen. Der Diebstahlschaden bewegt sich laut Polizei im unteren dreistelligen Bereich. (kinp)