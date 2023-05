Langweid

Langweid leistet sich weiter ein Hallenbad

Plus Die wachsende Gemeinde Langweid investiert Millionen in ihre öffentlichen Einrichtungen und erhöht die Gewerbesteuer. Auch das Hallenbad soll saniert werden.

Von Sonja Diller

Wohin die finanzielle Reise in Langweid geht, das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung festgelegt. Die Haushaltssatzung 2023 wurde einstimmig beschlossen. Im Ergebnishaushalt stehen Einnahmen von gut 20 Millionen Euro Ausgaben in Höhe von gut 23 Millionen Euro gegenüber. Im Finanzhaushalt ergibt sich aufgrund der hohen Investitionen ein Minus von 9,2 Millionen Euro. Dafür wurde eine mögliche Kreditaufnahme von bis zu fünf Millionen Euro eingeplant. Die Rücklagen zum Ende des Haushaltsjahres werden voraussichtlich bei rund 16 Millionen Euro liegen.

Langweid baut eine neue Schule

Allein für den Neubau des Schulzentrums sind im Haushaltsplan 2023 12,8 Millionen Euro vorgesehen und in den beiden Folgejahren jeweils 15 und 5,5 Millionen Euro. Weitere große Brocken sind die Personenunterführung am Bahnhof mit 4,45 Millionen Euro und die Sanierung von Gemeindestraßen (z.B. Flurstraße mit 490.000 Euro). Langfristige Projekte kündigen sich im Finanzplan bis 2026 mit vorbereitenden Kosten an. Mit 8000 Euro wird in die Planung des neuen Feuerwehrgerätehauses Langweid eingestiegen.

