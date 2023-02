Langweid/Königsbrunn

vor 48 Min.

Fritz-Felsenstein-Haus baut in Langweid Schule für mehr als 60 Millionen Euro

Plus In Langweid entsteht eine neue Förderschule - für viele Familien eine enorme Erleichterung. Denn bislang steht die nächste in Königsbrunn und ist überfüllt.

Von Sonja Diller

Die Finanzierung ist gesichert – es kann losgehen mit dem Neubau der Fritz-Felsenstein-Schule in Langweid. Gregor Beck, der Vorstandsvorsitzende des Fritz-Felsenstein-Hauses, war beim Kick-off Ortstermin mit Bürgermeister Jürgen Gilg und dem Landtagsabgeordneten Georg Winter einfach nur glücklich über den unerwartet schnellen Fortschritt des Projekts. „Das wird Lebensqualität pur für unsere Familien im nördlichen Einzugsgebiet.“ Die beteiligten Münchner Ministerien gaben vergangene Woche grünes Licht für den Baustart.

