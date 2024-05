Pizzabote will wieder ausliefern - dann ist sein Auto weg

Weil er es eilig hat, lässt ein Pizzabote in Langweid sein Auto unversperrt stehen - dann ist es weg.

Am späten Freitagabend steht der Bote eines Lieferdiensts plötzlich ohne Fahrzeug da. Wie die Polizei mitteilt, stellte der Fahrer eines Pizza-Lieferdienstes seinen blauen VW Lupa gegen 23 Uhr unversperrt in der Parkstraße in Langweid ab. Als er kurze Zeit später rauskam, war das Auto weg. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Gersthofen unter Telefon 323-1810 entgegen. (dav)