72-jährige Radlerin in Stettenhofen von Auto erfasst

Vermutlich wegen der tief stehenden Sonne übersieht eine Autofahrerin in Stettenhofen eine 72-Jährige auf ihrem Fahrrad. Die Radlerin muss ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Eine 72-Jährige ist nach einem Unfall in Stettenhofen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde sie am Dienstag gegen 9 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Stettenhofen von einem Auto erfasst. Am Steuer habe eine 27-Jährige gesessen, die offenbar von der Sonne geblendet wurde, heißt es im Bericht der Polizei.

Sie wollte auf den Parkplatz einbiegen, als es zum Zusammenstoß mit der Radlerin kam. Die 72-Jährige stürzte zu Boden und zog sich eine Platzwunde am Kopf zu. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf rund 6000 Euro. (kinp)