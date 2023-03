Unfall: junger Autofahrer kommt von der Straße ab und prallt gegen einen Stein

Ein Fahranfänger biegt in Langweid zu schnell von der Parkstraße nach links in die Liebigstraße ab. Dabei verliert er die Kontrolle über sein Auto und prallt gegen einen Stein.

Ein Fahranfänger ist am Dienstag in Langweid beim Abbiegen von der Straße abgekommen. Der 18-Jährige wollte gegen 19 Uhr von der Parkstraße nach links in die Liebigstraße fahren, war aber zu schnell unterwegs.

Der junge Mann prallte mit seinem Auto auf einem angrenzenden Grundstück gegen einen Stein. Dadurch wurde sein Auto so stark beschädigt, dass der Wagen abgeschleppt werden musste. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 10.000 Euro. (thia)